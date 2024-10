जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना ने उतारे टैंक, 27 घंटे तक चली मुठभेड़ में तीन आतंकवादी ढेर

Terrorist Encounter News: जम्मू क्षेत्र में अखनूर सेक्टर के एक गांव में छिपे तीन आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मंगलवार सुबह मुठभेड़ के दौरान मार गिराया. सुरक्षा बलों ने इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ फिर से अभियान तेज करते हुए यह हमला किया था. अधिकारियों ने बताया कि तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है. तीसरा आतंकी जोगवान गांव में अस्सन मंदिर के पास वन क्षेत्र में छिपा हुआ था. आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने मौके पर BMP-2 टैंक उतारे थे. साथ ही हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई.

कल शुरू हुआ था एनकाउंटर

नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास सोमवार सुबह सुरक्षा बलों के काफिले में शामिल सेना की एंबुलेंस पर गोलीबारी करने वाले तीन आतंकवादियों में से एक को विशेष बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) कमांडो द्वारा शुरू किए गए अभियान में शाम तक मार गिराया गया. अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मंगलवार सुबह करीब सात बजे खौर के भट्टल ऐरा में छिपे आतंकवादियों पर हमला शुरू किया, जिसके बाद फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि भीषण गोलीबारी के बाद धमाकों की तेज आवाज सुनी गई. इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक और आतंकवादी को मार गिराया. 27 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकवादी को भी मार गिराया.

Op ASAN

Update

After round the clock surveillance through out the night, an intense firefight unfolded today morning resulting in a significant victory for our forces.

Relentless operations and tactical excellence has led to the elimination of three terrorists.

The…

— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) October 29, 2024