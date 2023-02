Jaya Bachchan Troll: सदन में भड़कीं जया बच्चन, उपराष्ट्रपति को दिखाई उंगली, यूजर्स ने जमकर लगा दी क्लास

Parliament News: राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन गुस्सैल मिजाज की हैं. कभी पैपराजी तो कभी फैंस, किसी न किसी को वह डांट लगाती नजर आ जाती हैं. एक बार फिर जया बच्चन अपने गुस्से के कारण सुर्खियों में हैं और जमकर ट्रोल हो रही हैं. दरअसल इस बार उनका गुस्सा राज्यसभा में फूटा, जहां वह सदन में चेयर की ओर उंगली दिखाकर कुछ कहती नजर आ रही हैं. उस वक्त अपनी सीट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे. यह अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

गु्स्सा करते और उंगली करते हुए जया बच्चन की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इसके बाद यूजर्स ने उनके पति अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन को लेकर जमकर मीम्स शेयर किए. जया बच्चन समाजवादी पार्टी से सांसद हैं. उपराष्ट्रपति को उंगली दिखाने को लेकर ट्विटर पर जमकर हो-हल्ला हो रहा है. एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है. जबकि कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि गुस्सा हमेशा इनकी नाक पर बैठा रहता है.

यूजर्स ने शेयर किए मीम्स

@paharibanda07 नाम के यूजर ने लिखा, दुनिया की सबसे घिनौनी, घमंडी और बेशर्म महिला जया बच्चन हैं.@The_Pinakee नाम के यूजर ने लिखा, विपक्ष की महिलाओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना बड़ा असभ्य है. पहले महुआ मोइत्रा और अब जया बच्चन मैं चाहता हूं कि बीजेपी रेखा को राज्यसभा भेज दे. @Ayushag94627972 ने लिखा, संसद में कोई सीमा-रेखा होनी चाहिए.

@Khush4bharat नाम के यूजर ने लिखा, जया बच्चन कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हैं. ध्यान रहे हवाई जहाज भी हवा में क्रैश हो जाते हैं और इंसान ज्यादा उबलने पर हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं इसलिए मेरी सलाह है शांत रहना सीखो. क्योंकि तुम्हारे दिन लग गए बॉलीवुड के. अब कहीं संसद के भी न लद जाएं. एक शुभचिंतक

@lkantbhardwaj ने लिखा, अहंकार में चूर जया बच्चन राज्यसभा में उप-राष्ट्रपति को अंगुली दिखा रही है …लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं. @The_Cool_Monk ने लिखा, जया बच्चन जैसी अहंकारी, सर्किट औरत के साथ 50 साल गुजारने पर अमिताभ बच्चन को भारत रत्न और परमवीर चक्र दोनों मिलने चाहिए.

Yeh Jaya Bachchan kabhi khush hoti hai? She has a permanent scowl on her face, always fighting in public. In her movies she always came off as such a sweet smiling girl. I wonder what makes her so bitter. Must be a pain to be around her.

