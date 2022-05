Rajya Sabha Election 2022: राज्य सभा का टिकट न मिलने पर भी मंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं RCP, अब उठाएंगे ये कदम

RCP Singh on Rajya Sabha Election 2022: जनता दल यूनाइटेड (JDU) में नीतीश कुमार और पार्टी के सीनियर नेता आरसीपी सिंह (RCP Singh) के बीच खटपट और तेज हो गई है. पार्टी से राज्य सभा का टिकट न मिलने के अगले दिन आरसीपी सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया.