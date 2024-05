अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय... भारत की बेटी काम्या ने सबसे कम उम्र में फतह किया माउंट एवरेस्ट

Mt Everest: कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं. कुछ कर गुजरने का सिर्फ जिगरा होना चाहिए. भारत की बेटियों के हौसले के आगे जमीन क्या और आसमान क्या. इसी फेहरिस्त में अब एक और नाम शामिल हो गया है, वो है काम्या कार्तिकेयन का, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं.

एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की सबसे यंग पर्वतारोही

काम्या की उम्र सिर्फ 16 साल है. जमशेदपुर के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन (टीएसएएफ) के एक अधिकारी ने बताया कि काम्या ने अपने पिता और भारतीय नेवी के कमांडर एस. कार्तिकेयन के साथ एवरेस्ट की चोटी को फतह किया.

#IndianNavy congratulates Ms Kaamya Karthikeyan d/o Cdr S Karthikeyan on becoming the youngest #Indian & the second youngest girl in the world to summit Mt Everest from the Nepal side.

Kaamya has exhibited immense courage & fortitude in summiting the highest peaks in six of the… https://t.co/t4FLsiOFUZ pic.twitter.com/WHNoPAAYOi

— SpokespersonNavy (@indiannavy) May 23, 2024