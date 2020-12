Farmers Protest पर Kangana का ट्वीट, भ्रामक खबरों पर बोलीं- 'भारत की छवि खराब करना इनका एजेंडा'

नई दिल्ली: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut ) इन दिनों अपने ट्वीट को लेकर विवादों में रहती हैं. हाल में उन्होंने किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर ट्वीट किया था जिसके बाद एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के साथ उनकी ट्विटर पर जमकर बहस हुई थी. लेकिन कंगना हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं. एक बार फिर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भारत के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों पर ट्वीट किया है.

इस ट्वीट में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने लिखा है कि ऐसे लोगों को जीतने न दें, जो हमें हराना चाहते हैं. हमारे देश के जब और टुकड़े होंगे तब ये कुछ लोगों को तो फायदा पहुंचाएगा लेकिन हम में से हर एक को नुकसान. इसलिए साथ मिलकर उठो और अपने दुश्मनों को पहचानो, उन्हें जीतने मत दो.

Dearest India don’t let those win who want us to loose, more tukde of this nation will benefit few but harm each one of us.... rise together and recognise your enemies....don’t let them win ...

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 6, 2020