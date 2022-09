Kerala: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने जारी किया कन्नूर हमले का वीडियो, सीएम पिनराई विजयन को घेरा

Kerala Governor shares video: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार के साथ जारी विवाद के बीच एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए 2019 में कन्नूर विश्वविद्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें कथित रूप से परेशान किए जाने के वीडियो क्लिप मीडिया के साथ साझा किए. राज्यपाल ने राज्य के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र और उनके भेजे जवाब भी मीडिया में जारी किए.

राज्यपाल ने राजभवन सभागार में दिखाए वीडियो

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने राजभवन सभागार में लगाए गए दो बड़े स्क्रीन पर घटना के वीडियो दिखाए. उन्होंने कहा कि इन वीडियो में एक वरिष्ठ पदाधिकारी को पुलिस को अपना काम करने से रोकते देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह पदाधिकारी अब मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत है.

आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने कहा, 'जिस राज्य में काली कमीज पहनने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहां ऐसी चीजें होती हैं. पुलिसकर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और लोगों को मुझ तक पहुंचने से रोका.' उन्होंने कहा, 'इस समय मुख्यमंत्री के कार्यालय में कार्यरत एक वरिष्ठ पदाधिकारी को वीडियो में पुलिस को अपना काम करने से रोकते देखा जा सकता है.'

We are living in a State where the convenor of the ruling front is banned from flying for unruly behaviour...They believe in the legitimacy of force to silence dissent, difference of opinion & liquidate those whom they consider their class enemies: Kerala Governor AM Khan pic.twitter.com/HnlHPcHExV

प्रदर्शन अचानक हुआ तो पोस्टर कहां से आए: आरिफ खान

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने कहा, 'रागेश ने पुलिस को अपना काम करने से रोका. संभवत: इसी लिए उन्हें इनाम दिया गया. उन्होंने सवाल किया कि यदि कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन अचानक हुआ था, तो कुछ प्रदर्शनकारी पोस्टर तैयार करके कैसे लाए थे?

आरिफ खान (Arif Khan) ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान उससे भिन्न विचार रखने वाले लोगों को चुप कराने पर केंद्रित है और यहां तक कि राजभवन को भी नहीं बख्शा गया. उन्होंने कहा कि सरकार ने राजभवन के कर्मियों की भर्ती के संबंध में पूछताछ करके उसकी कार्यप्रणाली में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की और इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ कदम उठाया.

CM also came to meet me over VC appointment at Kannur University...They had forced me to scuttle the process with the letter of AG: Kerala Governor Arif M Khan

Kerala Governor Arif M Khan releases CM's letter to him on the issue of universities' appointments

