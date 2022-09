UP Murder-Rape Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में दो दलित बहनों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, तीन डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमॉर्टम किया था, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई. दोनों बहनों के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं. पोस्टमॉर्टम के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी और गोपनीय दस्तावेज होने के कारण प्रक्रिया के तहत उसे सौंपा जाएगा. CMO अरुणेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्टरों ने पैनल ने वीडियोग्राफर की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम किया है. रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी और एक कॉपी एसपी को दी जाएगी. वहीं पुलिस ने इस घटना के बाद विधानसभा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है.धरना-प्रदर्शन को रोकने के लिए विधानसभा के सभी गेटों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और पुलिस बल को तैनात किया गया है.

पुलिस ने किए कई खुलासे

घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि रेप के बाद घटना को कुल 6 लोगों ने अंजाम दिया. नामजद छोटू सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. आरोपियों की पहचान छोटू, सुहेल, जुनैद, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ के रूप में हुई है. घटना में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं. पुलिस ने एक आरोपी जुनैद को झंडी चौकी क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. उसके पैर में गोली लगी है. पुलिस ने पॉक्सो और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. एसपी ने कहा कि लड़कियां मर्जी से बाइक पर बैठकर आरोपियों के साथ गई थीं. वहां उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए गए. उनकी हत्या करके शव फंदे पर लटका दिया गया.

Lakhimpur Kheri, UP | A panel of doctors in presence of a videographer conducted the post-mortem. The report will be submitted to court & a copy will be handed over to the SP: CMO Arunendra Tripathi on post-mortem of the girls in connection with Lakhimpur Kheri murder case pic.twitter.com/eTBNfHRWRk

