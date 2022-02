मुंबईः स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गईं. सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी. शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. अनगिनत नम आंखों ने उन्हें विदाई दी. लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, शरद पवार, पीयूष गोयल, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान समेत तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं.

Mortal Remains of singer Lata Mangeshkar consigned to flames with full state honours, at Shivaji Park, Mumbai pic.twitter.com/a7vYdVUQm1 — ANI (@ANI) February 6, 2022

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

Prime Minister Narendra Modi pays last respect to veteran singer Lata Mangeshkar in Mumbai pic.twitter.com/2WtTe9aXgT — ANI (@ANI) February 6, 2022

कौन हैं हृदयनाथ मंगेशकर

आइये आपको बताते हैं हृदयनाथ मंगेशकर के बारे में. हृदयनाथ मंगेशकर हिंदी सिनेमा के दिग्गज और मशहूर संगीतकार हैं. वह मशहूर थिएटर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर के बेटे हैं. हृदयनाथ दिग्गज गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खादिकर और उषा मंगेशकर के भाई हैं. अपने शानदार गाने और संगीत के लिए हृदयनाथ मंगेशकर को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है. उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने भीमसेन जोशी और जसराज के हाथों पंडित की उपाधि से सम्मानित किया था. इसके अलावा हृदयनाथ मंगेशकर साल 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं.

लगभग एक महीने से थीं बीमार

रविवार सुबह 8 बजकर 12 मिनट पर 92 साल की उम्र में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली. लता दीदी लगभग एक महीने से आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं. उनके निधन से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है.

झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज

#WATCH | State honour being given to veteran singer Lata Mangeshkar at Mumbai's Shivaji Park (Source: DD news) pic.twitter.com/9fMvwyT9W6 — ANI (@ANI) February 6, 2022

स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है. जिसके चलते राष्ट्रपति भवन और संसद भवन के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है.

कर्नाटक में 2 दिन का राजकीय शोक

कर्नाटक सरकार ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए राज्य में 6 और 7 फरवरी, दो दिनों का राजकीय शोक रहेगा.

मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन

मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के अनुसार लता मंगेशकर का निधन आज सुबह 8:12 मिनट पर हुआ है. उनका निधन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ.

LIVE TV