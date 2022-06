UP Electricity: लाइनमैन ने काट दी पुलिस स्टेशन की बिजली, वजह सुन आप भी बोलेंगे WOW!

Electricians cuts Police Station's Connection: कभी-कभी जब कोई शख्स अपने गुस्से पर आजाता है तो वो किसी की भी नहीं सुनता. ऐसे ही बरेली का एक लाइनमैन की इन दिनों खूब चर्चा है. उसकी चर्चा इस वजह से है कि उस लाइनमैन ने गुस्से में आकर थाने की ही बिजली काट दी. उसके गुस्से की वजह थी कि पुलिसवालों ने उसका चालान काट दिया था.

यह अनोखा मामला बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के हरदासपुर पुलिस थाने का है. जहां बिजली विभाग के लाइनमैन अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान एक दरोगा ने उन्हें रोक कर बाइक के कागज दिखाने को कहा. लेकिन लाइमैन के पास उस समय गाड़ी के पेपर्स नहीं थे, जिसके चलते पुलिस अफसर ने उनका 500 रुपये का चालान काट दिया.

Bareilly breaking: Embarrassment for @Uppolice as the power supply department allegedly found them stealing electricity using an illegal connection. The truth surfaced after a lineman was fined for not wearing a helmet and he returned the favour by removing the power supply. pic.twitter.com/HxDl6tnEIS

— Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) June 11, 2022