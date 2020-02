LIVE: ताज महल का दीदार करने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पत्नी मेलानिया के साथ क्लिक कराए PHOTOS

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) सोमवार शाम परिवार समेत उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे हैं. इस दौरान उनके साथ पत्नी मेलानिया और बेटी इवांका व दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद हैं. अहमदाबाद से उड़ान भरकर आगरा पहुंचे अमेरिकी मेहमानों ने खेरिया हवाई अड्डे पर कलाकारों के प्रदर्शन का अवलोकन किया. इसके बाद ट्रंप फैमिली ने करीब 55 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया.

Agra: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the Taj Mahal. pic.twitter.com/jjyrHrC1Yz — ANI (@ANI) February 24, 2020

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलानिया के साथ ताजमहल की आगंतुक पुस्तिका (विजिटर बुक) में अपना संदेश लिखा. आगंतुक पुस्तिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का संदेश, "ताजमहल विस्मय को प्रेरित करता है, जो भारतीय संस्कृति की समृद्ध और विविध सुंदरता के लिए एक कालातीत वसीयतनामा है! धन्यवाद, भारत."

Agra: US President Donald Trump writes in the visitor's book at the Taj Mahal pic.twitter.com/ite2Wo7sJZ — ANI (@ANI) February 24, 2020

Agra: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the Taj Mahal. pic.twitter.com/BDZVQbHJ2T — ANI (@ANI) February 24, 2020

राष्ट्रपति ट्रंप के आगरा पहुंचने पर 13 किलोमीटर लंबे रास्ते पर लगभग 25 हजार स्कूली छात्रों जगह-जगह उनका स्वागत किया. उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के 25,000 से अधिक छात्र यहां राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए थे.

Uttar Pradesh: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump and Ivanka Trump and Jared Kushner witness artists perform at the airport in Agra. pic.twitter.com/H50fFLCimU — ANI (@ANI) February 24, 2020

हिंदी भाषा में एक और ट्वीट

आगरा पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हिंदी में एक और ट्वीट किया गया है. ट्रंप ने लिखा, ''अमेरिका और भारत अपने देशों को मजबूत बनाएंगे, अपने लोगों को सम्पन्न बनाएँगे, बड़े सपने देखने वालों को और बड़ा बनाएँगे और अपना भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल बनाएंगे... और यह तो शुरुआत ही है.''

अमेरिका और भारत अपने देशों को मजबूत बनाएँगे, अपने लोगों को सम्पन्न बनाएँगे, बड़े सपने देखने वालों को और बड़ा बनाएँगे और अपना भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल बनाएँगे... और यह तो शुरुआत ही है। — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

इससे पहले, सोमवार सुबह राष्ट्रपति ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे थे. उनका विमान सोमवार सुबह करीब 11.35 बजे अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उनका स्वागत किया. इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में विदेशी मेहमान ने भारतीय लोगों को संबोधित किया.

अहमदाबाद में ट्रंप के भाषण की खास बातें:-

- पीएम मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का इस दशक में भारत आना, एक बड़ा अवसर है. क्योंकि हम पूरी दुनिया की शांति, विकास और सुरक्षा में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं.

- पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम चला रहा है. भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सेनीटेशन प्रोग्राम चल रहा है. इसके अलावा भारत के पास सबसे बड़ा स्टेडियम भी है. भारत के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. भारत सबसे तेज फाइनेंशियल इनक्लूजन करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है.

- पीएम मोदी ने कहा कि वाइट हाउस में जब दीवाली मनाई जाती है तो ट्रंप उसमें शामिल होते हैं. आज भारत अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है. आज भारत की सेना सबसे ज्यादा किसी देश के साथ सैन्य अभ्यास करती है तो वह देश अमेरिका है.

- पीएम मोदी ने कहा कि मैंने भारत और अमेरिका के बीच इस विश्वास को मजबूत होते हुए देखा है. जब मैं वाशिंगटन में पहली बार मिस्टर ट्रंप से मिला था तो उन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस में इस समय भारत का सबसे अच्छा दोस्त है.

- ट्रंप के भाषण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप ने भारत का गौरव बढ़ाया.

- ट्रंप ने गंगा, जामा मस्जिद और मंदिरों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आइए हम दोनों देश मिलकर एक शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ें. ट्रंप ने गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस अमेरिका और वी लव यू इंडिया बोलकर अपना भाषण खत्म किया.

- ट्रंप ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि भारत भविष्य में और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा. भारत ज्ञान की धरती है, यहां की संस्कृति काफी महान है. इस स्टेडियम में जो लाखों लोग मौजूद हैं इंडिया उनके दिलों में धड़कता है.

- ट्रंप ने कहा, 'मेरे दिल में भारत हमेशा महत्वपूर्ण जगह रखेगा. ये मोटेरा स्टेडियम बहुत खूबसूरत है, भारतीय संस्कृति की पूरी झलक सड़क पर देखने को मिली.

- ट्रंप ने कहा, 'आज भारत तेजी से अपने सपने को पूरा कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए अद्भुत हैं.'

- ट्रंप ने कहा, 'विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मेरा होना सम्मान की बात है'

- ट्रंप ने कहा, 'भारत की एकता पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा. भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग एक साथ त्यौहार मनाते हैं'

- ट्रंप ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ईस्टर्न रीजन खुला रहना चाहिए, कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से अपने नागरिकों को बचाने के लिए हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे. हम भारत के साथ व्यापारिक समझौता करना चाहते हैं, आधुनिक एयरक्राफ्ट देना चाहते हैं.'

- ट्रंप ने कहा कि हम महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते हैं. कल दिल्ली में राजघाट जाकर महान व्यक्तित्व महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. हम भारत के लोगों को पसंद करते हैं और यहां के लोगों को प्यार करते हैं. भारत में काफी सारी विविधताएं हैं लेकिन फिर भी यहां के लोगों की एकता विश्व में एक मिसाल है. ट्रंप ने अपने भाषण में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी जिक्र किया.

- ट्रंप ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ज्यादातर घरों में लोग गैस से खाना बना रहे हैं.

- पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम साझा करते हैं, जैसे साझा मूल्य और आदर्श, उद्यम और नवाचार की भावना. हम अवसर और चुनौतियां, आशाएं और आकांक्षाएं साझा कर चुके हैं.

- पीएम मोदी ने कहा कि मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है. आपने स्वस्थ और खुशमिजाज अमेरिका के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है. आपने बच्चों के लिए प्रशंसनीय काम किया.

- पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हैं. एक लैंड ऑफ द फ्री पर विश्वास करता है और दूसरा वर्ल्ड इज वन फैमिली पर विश्वास करता है. एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर गर्व करता है, दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गर्व करता है.

- पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में नमस्ते का अर्थ बहुत गहरा है. यह संस्कृत भाषा का शब्द है. इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंसान का ही नहीं बल्कि उसके अंदर के देवत्व का भी सम्मान करते हैं.

- पीएम मोदी ने कहा कि आपका देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में स्वागत है. ये गुजरात है लेकिन आपका स्वागत करने के लिए पूरा देश उत्साहित है.

- पीएम मोदी ने कहा कि मुझे लगता है कि हम इतिहास को दोबारा दोहराते हुए देख रहे हैं. 5 महीने पहले मैंने अपनी यूएस ट्रिप हाउडी मोदी के साथ शुरू की थी और आज मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंडिया की ट्रिप को नमस्ते ट्रंप के साथ शुरू किया है.

- राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मोटेरा स्टेडियम पहुंचे. इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी स्टेडियम में मौजूद हैं.

Gujarat: US President Donald Trump and the First Lady Melania Trump arrive at Motera Stadium, in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, CM Vijay Rupnai and Governor Acharya Devvrat also present. #TrumpInIndia pic.twitter.com/AO2pyRqjFo — ANI (@ANI) February 24, 2020

- ट्रंप पत्नी समेत साबरमती से मोटेरा स्टेडियम के लिए निकले.

#WATCH live: US President Donald Trump, First Lady Melania Trump and PM Modi on their way from Sabarmati Ashram to Motera Stadium in Ahmedabad (courtesy: DD) https://t.co/Gig9v3LedR — ANI (@ANI) February 24, 2020

- साबरमती आश्रम में ट्रंप और उनकी पत्नी ने विजिटर बुक में अपना अनुभव लिखा.

- ट्रंप और मेलानिया ने साबरमती में गांधीजी के तीन बंदरों के बारे में भी जानकारी ली.

- राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी और पीएम मोदी ने साबरमती में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

US President Donald Trump, First Lady Melania Trump, and PM Narendra Modi pay tribute to Mahatma Gandhi at Sabarmati Ashram pic.twitter.com/9aHryJscP2 — ANI (@ANI) February 24, 2020

- साबरमती में राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने चरखा चलाया. इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहे.

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump spin the Charkha at Sabarmati Ashram. PM Modi also present. pic.twitter.com/tn43byfBDB — ANI (@ANI) February 24, 2020

- साबरमती पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप, आश्रम में पीएम मोदी भी मौजूद हैं.

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump arrive at Sabarmati Ashram. They were received by PM Narendra Modi pic.twitter.com/3tKPlLzvzU — ANI (@ANI) February 24, 2020

- पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के लिए निकले.

- पीएम मोदी ने ट्रंप और उनके परिवार का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्वागत किया.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi hugs US President Donald Trump as he receives him at Ahmedabad Airport. pic.twitter.com/rcrklU0Jz8 — ANI (@ANI) February 24, 2020

- पीएम मोदी, ट्रंप को रिसीव करने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives at Ahmedabad airport to receive US President Donald Trump. pic.twitter.com/eHgSPTd3EB — ANI (@ANI) February 24, 2020

- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद पहुंच गए हैं. उनकी पत्नी मेलानिया प्लेन से उतर चुकी हैं.

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump land in Ahmedabad, Gujarat. They will participate in #NamasteyTrump event at Motera Stadium today. pic.twitter.com/I7Dr1myQ2V — ANI (@ANI) February 24, 2020

- अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है. लोग स्टेडियम तक पहुंचने के लिए लम्बी लाइन लगाकर खड़े हैं. साथ ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए है. ट्रंप-मोदी के सामने परफॉर्मेंस करने वाले कलाकार भी सज-धज कर तैयार हैं और अपने कार्यक्रम को ट्रंप-मोदी के सामने परफॉर्म करने के लिए बेताब हैं. कलाकार ट्रेडीशनल ड्रेस में अलग-अलग तरह की परफॉर्मेंस करेंगे. साथही सड़कों पर कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं.

- पीएम मोदी ने ट्रंप के हिंदी में किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए कहा- अतिथि देवो भव:

- बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पहुंच गए हैं.

Gujarat: BCCI (Board of Control for Cricket in India) President Sourav Ganguly and Secretary Jay Shah arrive at the Motera Stadium in Ahmedabad, ahead of 'Namaste Trump' even at the stadium. https://t.co/swN5Ubz9YR — ANI (@ANI) February 24, 2020

- पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives in Ahmedabad. US President Donald Trump and First Lady Melania Trump, along with with a high-level delegation, is arriving here today. pic.twitter.com/onCERHwppK — ANI (@ANI) February 24, 2020

- ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि हम भारत आने के लिए तत्पर हैं. हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे!

हम भारत आने के लिए तत्पर हैं । हम रास्ते में हैँ, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020

- साबरमती आश्रम के पास जम्मू कश्मीर के एक ग्रुप का डांस परफॉरमेंस चल रहा है. यह ग्रुप रोडशो के दौरान भी परफॉर्म करेगा.

#WATCH Gujarat: A group of dance performers from Jammu and Kashmir perform near Sabarmati Ashram in Ahmedabad. They are one of the artists who will perform during the road show of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump today. pic.twitter.com/7H7zjqvQCY — ANI (@ANI) February 24, 2020

- सोला भागवत स्कूल के बच्चे भारत और अमेरिका के फ्लैग के साथ ट्रंप का स्वागत करेंगे. ये बच्चे साबरमती आश्रम के पास ट्रंप का अभिनंदन करेंगे.

Gujarat: Students of Sola Bhagwat school stand near Sabaramti Ashram in Ahmedabad, with the national flags of India and the US, to welcome US President Donald Trump, the First Lady Melania Trump and other dignitaries who will visit the Ashram today. pic.twitter.com/wYA4FaUoxp — ANI (@ANI) February 24, 2020

- पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं. वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रोडशो करेंगे.

Prime Minister Narendra Modi has left for Ahmedabad. He will hold a roadshow along with US President Donald Trump and participate in 'Namaste Trump' event at Motera Stadium today. https://t.co/qcsV7v6dXq — ANI (@ANI) February 24, 2020

- पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतजार कर रहा है. आपकी(ट्रंप) यात्रा निश्चित रूप से हमारे देशों के बीच की दोस्ती को और मजबूत करने वाली है. बहुत जल्द अहमदाबाद में मिलते हैं.'

Prime Minister Narendra Modi tweets, "India awaits your arrival US President Donald Trump. Your visit is definitely going to further strengthen the friendship between our nations. See you very soon in Ahmedabad." pic.twitter.com/MrkLWH1sLZ — ANI (@ANI) February 24, 2020

- अहमदाबाद में एयरपोर्ट सर्किल पर गरबा डांसर्स का एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा है. इस ग्रुप के आर्टिस्ट रोडशो के दौरान भी परफॉर्म करेंगे.

#WATCH Gujarat: A group of Garba dancers perform at the Airport Circle in Ahmedabad. The group is one of the artists who will perform during the road show of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump today. pic.twitter.com/jbaKomm8bK — ANI (@ANI) February 24, 2020

- अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यूएस की सिक्योरिटी के तहत स्निफर कुत्ते भी वहां मौजूद हैं. आज राष्ट्रपति ट्रंप, आश्रम का दौरा भी करेंगे.

Gujarat: Security tightened outside Sabarmati Ashram in Ahmedabad, sniffer dog of the US security also present. US President Donald Trump will visit the Ashram today upon his arrival to the city. pic.twitter.com/vJE0Z496k8 — ANI (@ANI) February 24, 2020

- अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम के बाहर 16 जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है. जगह-जगह पानी के स्टॉल लगाए गए हैं. हर स्टॉल पर 3 लोगों के स्टाफ की व्यवस्था की गई है.

Gujarat: A total of 16 spots for drinking water have been set up outside Motera Stadium in Ahmedabad. Every spot has at least 3 staff of Amdavad Municipal Corporation to make drinking water arrangements for the people coming for 'Namaste Trump' event at the stadium. pic.twitter.com/c1xdbtgWkb — ANI (@ANI) February 24, 2020

- अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. भारी मात्रा में सुरक्षाबल तैनात हैं.

- पीएम मोदी कुछ ही देर में अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे. यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ वह रोडशो करेंगे. इसके बाद वह मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट में शामिल होंगे.