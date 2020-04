लॉकडाउन: गणित के सवालों में उलझी थी बच्ची, मदद के लिए टीचर ने जो किया, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

वाशिंगटन: लॉकडाउन के दौरान कई तरह की तस्वीरें देखने को मिल रहीं हैं. कुछ उसके उल्लंघन की, जो ज़हन में यह सवाल पैदा करती हैं कि आखिर लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर क्यों नहीं हैं? वहीं, कुछ ऐसी जो सुकून के साथ ही चेहरे पर अनायास एक मुस्कान ले आती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

यह तस्वीर स्टूडेंट-टीचर के रिश्ते और बच्चों के प्रति शिक्षक की ज़िम्मेदारी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को दर्शाती है. इस तस्वीर में दिखाया गया है एक बच्ची हाथों में किताब लिए कांच के बंद दरवाजे से झांक रही है और बाहर एक व्यक्ति वाइटबोर्ड पर उसे कुछ समझा रहा है. इस फोटो को अमेरिका के डकोटा निवासी जोश एंडरसन ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था, जिसके बाद यह एकदम से वायरल हो गई. मीडिया में भी इसने सुर्खियां बंटोरी.

दरअसल, डकोटा स्टेट फुटबॉल टीम के हेड कोच एंडरसन की 12 वर्षीय बेटी गणित का होमवर्क करते-करते एक सवाल पर आकर अटक गई थी. अब चूंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर वहां भी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए उसके पास बाहर जाने का कोई विकल्प नहीं था. लिहाजा उसने पास ही रहने वाले अपने टीचर को सहायता के लिए ईमेल किया. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह एकदम हटके था.

A 12-year old girl was having difficulty with her math homework during the lockdown.

So she emailed her teacher for help.

He came over, brought his whiteboard, and taught her through the window.

pic.twitter.com/mFfQnp9a63

— Goodable (@Goodable) March 31, 2020