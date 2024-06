मैं माइक बंद नहीं करता... राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े थे तो स्पीकर को क्यों कहना पड़ा ऐसा

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज विपक्षी दलों ने NEET पर चर्चा की मांग की. सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने अपनी बात रखनी चाही. उस समय शायद माइक ऑन नहीं था या आवाज नहीं आई तो विपक्षी सदस्य माइक-माइक चिल्लाने लगे. इस पर स्पीकर ने कहा कि माइक मैं बंद नहीं करता हूं. यहां कोई बटन नहीं होता है. राहुल गांधी को देख स्पीकर ने फिर कहा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप सारे विषय अभिभाषण में रखें, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा इसलिए... राहुल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि नहीं सर, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम संयुक्त मैसेज देना चाहते थे. विपक्ष और सरकार की तरफ से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं इसलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रेस्पेक्ट करने के लिए हम NEET पर चर्चा करें.

आज विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया गया था. स्पीकर ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं चलेगा. ये आपको पहले ही बताया गया है. राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दे उठा सकते हैं. आप संक्षेप नहीं, डीटेल में चर्चा कीजिए. हालांकि विपक्षी सदस्य नहीं माने और शोर शुरू हो गया. कार्यवाही स्थगित हुई. 12 बजे दोबारा वही हुआ. आखिर में लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.

#WATCH | Lok Sabha adjourned til 12 noon. LoP Rahul Gandhi raised NEET issue and demanded, along wth Opposition MPs, that the matter be discussed. Speaker Om Birla insisted that discussion on Motion of Thanks to President's Address be taken up first.

LoP says, "...We wanted to… pic.twitter.com/p63AOqGOuN

— ANI (@ANI) June 28, 2024