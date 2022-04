Loudspeaker Row: पूरे महाराष्ट्र में MNS करेगी महाआरती, आदेश दरकिनार कर लिया फैसला

MNS Maha Aarti Amid Loudspeaker Row: राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने फैसला लिया है कि 3 मई को उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra) में स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे. इससे पहले सोमवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि लाउडस्पीकर (Loudspeaker) का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता नितिन सरदेसाई (Nitin Sardesai) ने कहा कि MNS के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे. महाआरती लाउडस्पीकर से की जाएगी.

Maharashtra Navnirman Sena workers will perform 'Maha aarti' at their local temples across the state, on May 3, on the occasion of Akshaya Tritiya. The 'aarti' will be performed using loudspeakers: MNS leader Nitin Sardesai

