पॉक्सो मामले में प्रेम संबंध जमानत का आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) मामले में प्रेम संबंध (Love Affair) जमानत का आधार (Grounds of Bail) नहीं है.