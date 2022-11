Chhattisgarh के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, अब मिलेगा बेस्ट इनलैंड स्टेट का पुरस्कार; CM बघेल हुए खुश

Chhattisgarh got Best Inland State national award: अपने कामों से देशभर में ख्याति कमाने वाले छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों में एक और पुरस्कार जुड़ गया है. अब प्रदेश को बेस्ट इनलैंड स्टेट ( Best Inland State ) का पुरस्कार मिला है. जानिये क्या होता है ये सम्मान और क्यों दिया जाता है.