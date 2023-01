Ind Vs NZ Match: 21 जनवरी को रायपुर में होगा भारत-न्यूजीलैंड का मैच, इनको मिलेगी फ्री में एंट्री

IND vs NZ Match in Raipur: IND VS NZ ODI: यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस खबर में हम आपको बता रहे हैं रायपुर में होने वाले क्रिकेट मैच में होने वाले एंट्री टिकट के बार में, बता दें कि 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत बनाम न्यजीलैंड नाइट वन डे मुकाबला खेला जाएगा. इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. मैच देखने के लिए छात्रों को विशेष छूट दी गई है. वहीं 2 साल तक के बच्चों को फ्री में एट्री मिलेगी. 11 जनवरी से आनलाइन टिकट बुक किया जाएगा. 11 से 14 जनवरी तक टिकट बुक करने वालों को कुरियर के माध्यम से घर तक टिकट पहुंचाया जाएगा.

'पहले आओ पहले पाओ'

गौरतलब है कि रायपुर को अंतराष्ट्रीय मैच की पहली बार मेजबानी मिली है. यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां पहली बार दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी आएंगे. वहीं बैठने की व्यवस्था में फ्री सीटिंग की व्यवस्था की गई है. कुर्सियों में नंबर नहीं रहेगा. यहां पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम रहेगा. ऐसे में यदि आपके पास टिकट होगा, तब भी आपको मैच शुरू होने से एक से दो घंटे पहले पहुंचना होगा.

जानिए टिकट की प्राइज

सोमवार को रायपुर में स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मैच देखने के लिए 300 रुपए से टिकट के दाम शुरू हैं. 300 रुपए वाला टिकट सिर्फ स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ही मिलेगा. छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की तरफ से 500 लोगों को सुरक्षा के लिए तैयान किया जाएगा. 300 रुपए वाली टिकट सिर्फ छात्रों को मिलेगा. इसके बाद 500, 1000, 1250 और 1500 रुपए टिकट के दाम हैं. वहीं सिल्वर 5000, गोल्ड 6000, और 7500 के टिकट होंगे. पेटीएम के जरिए ऑनलाइन टिकट 12 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा. इसके साथ ही क्रिकेट स्टेडियम के टिकट काउंटर से भी टिकट बेचे जाने की व्यवस्था होगी.

बाहर से नहीं ले जा पाएंगे खाने पीने का सामान

स्टेडियम में मैच देखने वाले लोग खाने-पीने की कोई भी चीज बाहर से नहीं ले जा सकेंगे. स्टेडियम में आए दर्शकों को RO पानी फ्री में दिया जाएगा. यहां खाने पीने के लिए फूड स्टॉल का रेट तय किया गया है. स्टेडियम में दो समोसे-50 रुपए, एक पेटीज-30 रुपए, दो कचोरी-40 रुपए, बर्गर-सैंडविच 50 रुपए प्रति पीस, बिरयानी 150 रुपए और छोले-चावल 100 रुपए में मिलेंगे.

