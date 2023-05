इस देश के PM ने छुए नरेंद्र मोदी के पैर, गले लगाकर किया भव्य स्वागत

PM Modi Reach Papua New Guinea: PM नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं. जैसे PM मोदी अपने प्लेन से उतरे उन्हें रिसीव करने पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने गले लगाया. इसके बाद तुरंत उनके पैर भी छू लिए. इस पर PM मोदी ने गले लगाकर जेम्स मारापे का अभिवादन स्वीकार किया. PM मोदी का वहां भव्य स्वागत किया गया. पापुआ न्यू गिनी हिंद महासागर का एक छोटा सा देश है.

As a mark of respect, the PM of Papua New Guinea touches the feet of PM Modi! pic.twitter.com/fltahwD1m7

— BJP (@BJP4India) May 21, 2023