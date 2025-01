अचानक संजू बाबा के घर पहुंचे बाबा बागेश्वर, एक्टर ने कुछ ऐसे किया खुशी का इजहार

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री शनिवार को अचानक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त के घर पहुंचे. इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई. मुलाकात को लेकर संजय दत्त ने X पर पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बाबा बागेश्वर के अचानक घर आने पर खुशी का इजहार किया. धीरेंद्र शास्त्री की वर्तमान में ठाणे के भिवंडी में कथा का आयोजन कर रहे हैं.

संजय दत्त ने X पर लिखा- धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम का मेरे घर पधारना और हम सभी को आशीर्वाद देना मेरे लिए सम्मान की बात है. गुरुजी और मैं भाई जैसे परिवार की तरह हैं. यह पहली बार नहीं है, जब संजय दत्त और धीरेंद्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर की मुलाकात हुई है. इससे पहले संजय दत्त धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए थे.

It was an honour and blessing to have Sri Dhiren Shashtriji Bageshwar Dham to visit my house and bless us all, Guruji and me are like family like brothers, Jai Bhole Nath pic.twitter.com/iaDkZAccnb

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) January 4, 2025