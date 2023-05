भोपाल में 'The Kerala Story' मामले पर भड़के नरोत्तम मिश्रा, बोले इन जेहादी कॉकरोचों को....

Kerala Story in Bhopal: HuT के गिरफ्तार आरोपियों के धर्मांतरण पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra Furious On Conversion In Bhopal) जमकर भड़के नजर आए. मीडिया से चर्चा में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इन जेहादी कॉकरोचों के लिए पेस्टिसाइड का काम कर रही है सरकार. इनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. गृह मंत्री ने कहा कि जो 16 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 7 आरोपियों के धर्मांतरण की बात सामने आई है. कुछ युवक हिंदू से मुस्लिम बने (7 Hindu Boys Became Muslims) फिर युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर मुस्लिम बनाया.

धर्मांतरण पर कांग्रेस की चुप्पी!

नरोत्तम मिश्रा ने कहा एमपी सरकार लगातार देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है. पहले जेएमबी फिर पीएफआई और अब hut सदस्यों पर कार्रवाई हो रही है. Hut मामले में कांग्रेस की स्थिति पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा यह लोग खेड़ा स्टोरी को बुखार में रहते हैं, लेकिन इन लोगों द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरण पर इनकी चुप्पी याद रखिए. इनकी चुप्पी बताती है कि आखिर यह इस तरह के घटनाक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं. पकड़े गए आतंकियों में एक ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब आप समझ सकते हैं कि इनके तार किस किस से जुड़े हैं. हर कनेक्शन को खंगालने का काम सरकार कर रही है. प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलासे हे रहे हैं.

16 में से 8 सदस्य हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम बने

बता दें मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़े गए HUT आतंकी संगठन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. बताया गया है कि गिरफ्तार हिज्ब-उत-तहरीर के 16 में से 8 सदस्य हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम बने थे. भोपाल से पकड़े गए 10 में से 5 लड़कों ने इस्लाम कबूला था. गिरफ्तार आरोपियों ने हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया था. भोपाल से पकड़े जिम ट्रेनर यासीन खान और हैदराबाद से पकड़ा सलीम इसका मास्टर माइंड बताया जा रहा है. जिम ट्रेनर ने हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्मानंतरण करवा दिया था. साथ ही सौरभ से बने सलीम ने भी पत्नी धर्मांतरण किया था. इसके अलावा ओडिसा का देवी प्रसाद पांडा, अब्दुल रहमान बन गया था और हैदराबाद के बक्स वेनु कुमार, मोहम्द अब्बास बन गया था.