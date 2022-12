CM भूपेश बघेल बोले, चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर पहले रोक लगाएं मोदी सरकार

राहुल मिश्रा/नई दिल्ली: चीन में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को लिखी भारत जोडो यात्रा को स्थगित करने की चिट्ठी के बाद से ही कांग्रेस की यात्रा को लेकर संशय जारी है. वहीं इस सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान समाने आया है. उन्होंने कहा कि सरकार घबराई हुई है. प्रोटोकॉल जारी केवल राहुल गांधी के यात्रा के लिए ही किया है.

#WATCH | ...It's their (BJP) new idea, they wrote a letter to me saying COVID is coming & stop the Yatra. All these are excuses to stop this Yatra, they are scared of India's truth: Rahul Gandhi on Union Health min's letter pertaining to Covid protocols in Bharat Jodo Yatra pic.twitter.com/BCzziH2n06

— ANI (@ANI) December 22, 2022