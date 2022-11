Dhar News: उमंग सिंघार के मामले पर कांग्रेस बोली - भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से डरी BJP

कमल सोलंकी/धार: गंधवानी से कांग्रेस विधायक और पूर्व वनमंत्री उमंग सिंघार (Congress MLA from Gandhwani and former Forest Minister Umang Singhar) मुश्किलों में हैं.उन पर पत्नी से दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य और घरेलु हिंसा सहित अन्य आरोपों पर धार के नौगांव थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उमंग सिंघार की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए हैं.

बालमुकुंद सिंह गौतम ने विरोध जताया

वहीं अब उमंग सिंगार को धार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम का भी समर्थन मिला है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने उमंग सिंगार के खिलाफ दर्ज मामले को राजनीतिक साजिश बताया है. उमंग सिंगार के विरुद्ध मामला दर्ज करने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने विरोध जताया है. गौतम ने कहा कि उमंग सिंगार और उनकी पत्नी के बीच के मामले में प्रशासन को इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी.

भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर करने का प्रयास

उन्होंने कहा कि यह पति-पत्नी के बीच का मामला है. इसमें बिना जांच किए बिना पक्षों के कथन लिए बगैर मामला दर्ज नहीं होना था. उमंग सिंगार पर दर्ज मामले को लेकर कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखकर विरोधियों द्वारा कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया गया है।.

पति पत्नी के बीच का मामला

बता दें कि धार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उमंग सिंगार के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में पति पत्नी के बीच का मामला सुलझाकर इसका पटाक्षेप किए जाने की बात कही है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम पीड़ित महिला के साथ खड़े होने के बजाय अपनी ही पार्टी के विधायक के साथ खड़े दिखाई दिए.