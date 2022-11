पाक-न्यूजीलैंड मैच के दौरान, मिस्ट्री Flying kiss Girl हुई वायरल, दीवाने हुए लोग, देखें VIDEO

NZ vs PAK: टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बड़े ही धुंआधार तरीके से फाइनल में एंट्री मारी है. बुधवार को सिडनी में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में पाक ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया. वहीं इससे मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रही एक मिस्ट्री गर्ल की फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Divided by country United by beautiful girl but never with Pakistan GIRL #INDvsENG pic.twitter.com/S3b0CvFrkR — Bang Bang (@RoonaVikranth) November 9, 2022

मिस्ट्री गर्ल की अदा पर फिदा लोग

सोशल मीडिया पर मैच के बाद वायरल हो रही मिस्ट्री गर्ल की अदाओं पर फैंस फिदा हो गए हैं. उनकी फोटो अब तेजी से वायरल हो रही है. जिसकी फोटो शेयर कर लोग तरह-तरह की बात कर रहे हैं. साथ ही वो इस मिस्ट्री गर्ल का नाम जानने की उत्सुकता भी दिखा रहे है.

फ्लाइंग किस हुई वायरल

युवती की दुआ हुई कबूल

गौरतलब है कि पाकिस्तान बड़ी ही मुश्किल से सेमीफाइनल में पहुंचा था. अब पूरा पाकिस्तान देश औऱ स्टेडियम में मौजूद सारे फैंस पाकिस्तान की जीत की दुआ कर रहे थे. जिसमें एक मिस्ट्री गर्ल भी दुआ करते देखे गई. अब जब पाकिस्तान ने जीत दर्ज कर ली है तो लोग भी बोल रहे हैं कि मिस्ट्री गर्ल की दुआ कबूल हो गई है.

13 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल

सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराने के बाद अब 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 13 नवंबर को खेला जाएगा. अब कल यानी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है. इस मैच जो टीम विजेता बनेगी वो पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल खेलेगी.