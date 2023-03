भारत की सबसे बुरी हार! वनडे को ऑस्ट्रेलिया ने बनाया T-20, मार्श ने जड़े 6 छक्के...

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 10 विकेट से हरा दिया है. भारत के वनडे इतिहास में अब तक की ये सबसे शर्मनाक हार में से एक हैं. इसके साथ ही 3 वनडे मैचों की सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 की बराबरी कर ली है. पहले बैटिंग करने आई भारत की टीम महज 117 रनों पर ही सिमट गई. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने महज 11वें ओवर में ही लक्ष्य का पीछा कर लिया.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों ही ओपनरों ने धुंआधार पारी खेली. ट्रेविस हेड ने 30 गेंदों में 51 और मिचेल मार्श ने 36 गेंदों में 66 रन ठोंक दिए. इस जीत से तीन मैचों की सीरीज रोमांचक मोड़ पर आ गई है.

तीसरा और निर्यणायक मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा.

