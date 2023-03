IND vs AUS Viral Video: मैच के बीच मैदान में घुसा कुत्ता, जडेजा ने की पकड़ने की कोशिश

IndvsAus 3rd odi: ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने चैन्नई के चेपॉक मैदान पर चल रहे वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारत को 270 रनों का टारगेट दिया है. इस मैच में हार्दिक पांड्या (Hardik pandya) और कुलदीप यादव (kuldeep yadav) ने अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया तो वहीं विराट कोहली ने डांस करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. वहीं मैदान पर एक कुत्ता (Dog on ground) भी घुस गया. जिस वजह से थोड़ी देर मैच रुका भी. वहीं जडेजा ने इस दौरान मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ा.

#FunnyMoment #Cricket #INDvsAUS It was a dog chase before we decided to chase runs. #Dogrun #Dogday pic.twitter.com/6e91FbwlWs

— Fr. Raj (ARM) (@ARMTNPSC) March 22, 2023