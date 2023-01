Cricketers In Ujjain: महाकाल के दरबार पंहुचे भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स! ऋषभ पंत के लिए मांगी दुआ

India vs New Zealand Indore: राहुल सिंह राठौड़/उज्जैन: शहर में स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव वाशिगंटन सुंदर और कुलदीप यादव ने मत्था टेका. इस दौरान तीनों खिलाड़ियों ने महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया और भस्म आरती में भी शामिल हुए. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले जाने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले (India vs New Zealand ODI) के पहले टीम इंडिया उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची.

ऋषभ पंत के लिए मांगी दुआ

महाकाल का दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टीम इंडिया के उभरते हुए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने बताया कि महाकाल का आशिर्वाद लेकर काफी अच्छा महसूस हो रहा और आरती देखने के बाद मन शांत हो गया. साथ ही साथ उन्होने कहा कि वो सब टीम इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत की सलामती की दुआ मांगी जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य हो जाएं उनकी हम सबको जरूरत है.

साधारण भक्तों की तरह किया पूजन

महाकाल लोक पंहुचे खिलाड़ियों ने साधारण भक्तों की तरह पूजा अर्चना की. खिलाड़ियों ने किसी भी प्रकार की कोई वीआइपी सेवा नहीं ली. साधारण भक्तों की तरह लाइन में सबके साथ खड़े होकर मंदिर में पंहुचे. इसके अलावा नंदी हाल में भक्तों के बीच बैठकर तीनों खिलाड़ी भष्म आरती में शामिल हुए.

सांसद अनिल फिरोजिया भी रहे मौजूद

भारतीय खिलाड़ियों के साथ बीसीसीआई के स्टाफ के कुछ लोग और उज्जैन अलॉट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे उन्होने भी खिलाड़ियों के साथ पूजा अर्चना की और भष्म आरती में शामिल हुए.

तीसरे वनडे की तैयारियां

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से बढ़त बना रखी है. तीसरे वनडे से पहले उज्जैन के महाकाल लोक पंहुचे खिलाड़ियों ने कहा कि बाबा का आशिर्वाद मिल गया है जो होगा तीसरे वनडे में देख लेंगे. इसके अलावा आपको बता दें कि महाकाल लोक में बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है.