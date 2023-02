Mahashivratri Upay: महाशिवरात्रि की सुबह चुपके से कर लें ये काम, भगवान शिव देंगे खुशियों का खजाना

Lord Shiva Will Give The Treasure of Happiness: हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन महाशिवरात्रि (mahashivratri) का पर्व मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह हुआ था. ऐसी मान्यता कि इस दिन जो भक्त व्रत रख कर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उस पर भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और उसकी हर मनोकामना (desire) पूरी करते हैं. ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव के पूजा (lord shiva puja) के कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिसे आप महाशिवरात्रि की सुबह करते हैं, तो आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा.

महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त

फाल्गुन माह के चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी की रात 08 बजकर 02 मिनट से हो रहा है. जिसका समापन 19 फरवरी को शाम 04 बजकर 18 मिनट पर होगा. महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा की जाती है. इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व 19 फरवरी को मनाया जाएगा. महाशिवरात्रि व्रत का पारण 19 फरवरी को सुबह 06 बजकर 57 मिनट से दोपहर 03 बजकर 33 मिनट तक है.

महाशिवरात्रि के दिन सुबह करें ये काम

महाशिवरात्रि के दिन सुबह सबसे पहले उठकर स्नान कर भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें जगाएं. जिसके बाद मंदिर की खुद साफ-सफाई करें. इसके बाद उन्हें जल अर्पित करें. ऐसी मान्यता है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिव मंदिर जाकर उन्हें जल अर्पित करता है, उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती हैं.

भगवान शिव को अर्पित करें ये चीजें

भगवान शिव को बहुत दयालु माना गया है. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं. महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर गाय का दुध, धतूरा, बेलपत्र,भस्म की राख और गंगा जल अर्पित करते हुए पूजा करें. साथ ही शिव लिंगाष्टम स्त्रोत का पाठ करें. ऐसा करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने भक्त के पापों को नष्ट कर देते हैं. इस दिन शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

(disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न जानकारियों पर आधारित है. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)