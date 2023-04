Mann Ki Baat 100th episode:साढ़े आठ साल में 'मन की बात' में क्या रहे मुख्य मुद्दे? जानिए

Mann Ki Baat 100th episode: आज यानी 30 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 100वीं बार मन की बात (100th Mann Ki Baat) कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से एक बार फिर जुड़ेंगे. अक्टूबर 2014 से मार्च 2023 तक 99वें एपिसोड हो चुके हैं. अब 100वीं मन की बात को यादगार बनाने के लिए देशभर में बीजेपी ने तैयारी की है. खास बात ये कि इस बार यूएन के हेडक्वार्टर से भी इस एपिसोड का लाइव प्रसारण किया जाएगा. राजनीति से अलग हटकर ये कार्यक्रम जनभावनाओं से प्रेरित होता है. इस कार्यक्रम में अभी तक देश के कई किस्से पीएम ने साझा किए है. आम लोगों को भी इस कार्यक्रम के जरिए अपने काम के लिए दुनिया में पहचान मिली है. चाहे फिर स्वच्छ भारत मिशन हो या महिलाओं का सशक्तिकरण.

गौरतलब है कि पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आम लोगों से सीधा जुड़ते हैं. ये कार्यक्रम सरकार के मिशन और उद्देश्य पर विचार करने का एक बिंदु है. मन की बात कार्यक्रम की खासियत ये है कि देश के अधिकांश लोग पीएम मोदी से सीधा संवाद करते है. अपने काम से समाज औऱ देश का भला करने वाले भी अपना अनुभव साझा करते है.

Do tune in at 11 AM for #MannKiBaat100. This has been a truly special journey, in which we have celebrated the collective spirit of the people of India and highlighted inspiring life journeys. pic.twitter.com/FL0vCy9P15

— Narendra Modi (@narendramodi) April 30, 2023