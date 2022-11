MP नामा: जबलपुर में नहीं मनाई गई थी दिवाली, इसलिए नहीं बन पाई मध्य प्रदेश की राजधानी

Reason of Jabalpur not become the capital of MP: मध्य प्रदेश बनने के बाद जबलपुर के राजधानी बनने की पूरी संभावना थी.हालांकि,भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया और जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बन सका.