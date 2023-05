सेल्फी के जमाने में जब PM मोदी से बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए...

PM modi popularity: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब किसी से छिपी नहीं है. पीएम मोदी (Narendra Modi) दुनिया के किसी भी कोने में जाए, लोग उनके मिलने खुद चले आते हैं. लोग तो छोड़िए अब दुनिया के बड़े-बड़े देशों के राष्ट्रध्यक्ष भी पीएम मोदी की लोकप्रियता के कायल हो गए हैं. दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपित जो बाइडन (Joe Biden) प्रधानमंत्री मोदी के इतने बड़े प्रशंसक बन गए हैं कि वह सेल्फी के जमाने में उनका ऑटोग्राफ लेने की बात करने लगे हैं.

गौरतलब है कि जापान में क्वाड बैठक चल रही है, वहां कल वीडियो सामने आया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन खुद पीएम मोदी के पास आकर उनके गले लगते हैं, जिसे पूरी दुनिया देखती है. वहीं आज ये खबर आ रही है कि क्वाड बैठक के दौरान जो बाइडन पीएम मोदी के पास आए और बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रमुख नागरिकों की तरफ से अनुरोधों की बाढ़ सी आ गई है. जिसकी वजह से काफी चुनौती का सामान करना पड़ रहा है.

With Quad leaders during our meeting earlier today. pic.twitter.com/kDm56o4cOq — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023

मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए

इस दौरान ऑस्ट्रेलिय के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस भी वहां मौजदू थे, उन्होंने कहा कि सिडनी में सामुदायिक स्वागत के लिए 20 हजार लोगों की क्षमता है लेकिन वो इतने अनुरोध को पूरा नहीं कर पाएंगे. इस दौरान अल्बनीस ने उस पल को भी याद किया जब गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90, 000 से अधिक लोगों का स्वागत किया था. जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच खेला गया था. इस पर जो बाइडेन ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए. पीएम मोदी की अमेरिका में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं. बता दें कि ये जानकाराी समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से दी है.

अगले साल भारत में हो सकती है क्वाड

फिलहाल पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर जी7 सम्मेलन में शामिल होने जापान दौरे पर हैं. जापान में क्वाड की बैठक हो रही है. इस दौरान भारत की तरफ से पीए मोदी ने इच्छा जताते हुए कहा है कि साल 2024 में भारत क्वाड की बैठक की मेजबानी करना चाहता है.