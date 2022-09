सैल अली खान ने कहा- अपने बेटे का नाम राम नहीं रख सकता, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Saif Ali Khan Ram Controversial: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की फिल्म विक्रम वेधा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लेकिन ये फिल्म भी लोगों के निशाने पर आ गई, और इसका भी सोशल मीडिया पर बायकॉट होने लग गया. इसका कारण सैफ अली खान का पुराना बयान है, जिसने फिर एक बार बवाल मचा दिया है. इसी को लेकर अब लोग फिल्म विक्रम वेधा का बॉयकॉट करने लगे है.

बच्चे के नाम को लेकर मचा बवाल

गौरतलब है कि सैफ अली खान अपने बच्चों के नाम इब्राहिम, तैमूर और जहांगीर रखने के लिए आलोचना का शिकार हो चुके हैं. लेकिन अब बच्चे के नाम को लेकर ही बवाल मचा हुआ है. दरअसल जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें सैफ अली कहते हुए दिख रहे हैं कि वो अपने बेटे का नाम राम के नाम पर नहीं रख सकते है. वहीं वीडियो में करीना भी तैमूर नाम लेते हुए मुगल शासकों की तारीफ करते हुए दिख रही है. अब इसे लेकर ही लोगों को गुस्सा फूट गया है.

विक्रम वेधा फिल्म बायकॉट की मांग

वहीं काफी टाइम से बॉलीवुड की कई फिल्मों पर ये बात उठने लगी है कि साउथ का रिमेक ही हिंदी सिनेमा लोगों को परोस रहा है. इसे लेकर भी काफी विरोध होने लगा है. विक्रम वेधा भी इसकी जद में आ गई है. दूसरी वजह बॉलीवुड सितारों के पुराने बयान है. जो उनका पीछा नहीं छोड़ते है. हाल ही में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र, अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज, आलिया भट्ट की फिल्म गंगू बाई आदि फिल्मों का सोशल बायकॉट हो चुका है.

