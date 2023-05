शाहरुख खान के कहा था- मेरे बेटे को जेल में मत रखिए, समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट को दिखाई चैट

Sameer Wankhede On SRK: अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान मामले में NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े (sameer Wankhede) पर रिश्वत मांगने के आरोप है. वहीं अब इसी केस में वानखेड़े और शाहरुख की Whatsapp चैट सामने आ गई है. ये चैट खुद समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में दायर की है. इस चैट के मुताबिक समीर वानखेड़े ये बताना चाह रहे हैं कि आर्यन के साथ कोई गलत नहीं किया है. साथ ही वो बता रहे हैं कि उनके सीनियर के आदेश पर ही ये काम किया है.

बता दें कि शाहरुख ने समीर को Whatsapp चैट में बार-बार अपने बेटे आर्यन का जेल में ध्यान रखने की अपील की है. एक्टर ने कई दफा वानखेड़े से गुजारिश करते हुए लिखा है कि -प्लीज आर्यन पर थोड़ा नरम रहना

शाहरुख और समीर के बीच क्या बातचीत हुई?

Whatsapp चैट में शाहरुख खान ने लिखा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आर्यन खान ऐसा इंसान बनेगा, जिसपर आपको और मुझे गर्व होगा. ये घटना उसके जिंदगी की टर्निंग पॉइंट होगी. हमें ईमानदार और मेहनती युवाओं की आवश्यकता है. जो देश को आगे लेकर जा सकें. आपने और मैंने वो जिम्मेदारी निभा दी है, जिसे आगे की जनरेशन फॉलो करेगी. अब ये हमारे हाथ में है कि हम भविष्य के लिए बदलाव लाएं. आपके साथ के लिए शुक्रिया.. भगवान आपका भला करें. मुझे आपसे मिलने आना पड़ेगा, ताकि मैं आपसे गले मिल सकूं.

प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दो

शाहरुख ने आगे लिखा कि मैं आपसे भीख मांगता हूं कि उसे जेल में मत रहने दीजिए. वो एक इंसान के तौर पर टूट जाएगा. उसकी आत्मा तबाह हो जाएगी. आपने वादा किया था कि आप मेरे बच्चे को सुधारोगे, और ऐसी जगह पर नहीं भेजोगे जहां से वो पूरी तरह टूटकर बिखर जाए. इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. एक अच्छे इंसान के तौर पर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी उन स्वार्थी लोगों के लिए? मैं हर किसी के पास जाउंगा और अपने बेटे के लिए भीख मांगूगा. लेकिन प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दो. आप भी अपने दिल में जानते हो कि उसके साथ बहुत ज्यादा हो गया है. प्लीज प्लीज मैं पिता के तौर पर भीख मांग रहा हूं.

जेल में रहने का अधिकार नहीं

शाहरुख आगे लिखते हैं कि हम बहुत ही साधारण लोग हैं, मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है. लेकिन उसे बड़े अपराधियों की तरह जेल में रहने का हक नहीं है. आप मुझे कॉल कीजिए , मैं आपसे किसी और तरीके से नहीं बल्कि एक पिता के तौर पर बात करना चाहता हूं. जांच के दौरान मैंने किसी तरह से बेटे की मदद नहीं की. ना प्रेस में गया, ना मीडिया में कुछ कहा. क्योंकि मुझे आपकी अच्छाई पर विश्वास है.

Former Zonal Director, NCB Mumbai, Sameer Wankhede files a petition in Bombay High Court, attaches his chats with actor Shah Rukh Khan in the petition.

— ANI (@ANI) May 19, 2023