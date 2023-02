Women's T20 World Cup 2023: भारत की पाकिस्तान से होगी पहली भिड़ंत, MP की पूजा पर होगी सभी की निगाहें

ICC Women's T20 World Cup 2023: आईसीसी महिला 20-20 वर्ल्ड कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में 10 फरवरी से शुरू हो रहा है. इसमें विश्व की 10 टीमों ने हिस्सा लिया है, वहीं इस मैच का फाइनल मुकाबला 26 फरवरी को खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत अपना पहला मैच चिर-प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगी.

4 लीग मैच खेलने होंगे

आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम इस टूर्नामेंट में 4 लीग मैच खेलेंगी. इस टूर्नामेंट के ग्रुप बी में पाकिस्तान, आयरलैंड, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज है. ग्रुप स्टेज में सभी टीमें 4-4 मैच खेलेंगी. टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बना लेंगी. वहीं ग्रुप-ए में श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है. गौरतलब है कि हाल ही में भारत की युवा अंडर-19 महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. अब देखना होगा कि सीनियर टीम युवा टीम क्या कर दिखाती है.

All the squads for the 2023 ICC Women's #T20WorldCup have now been finalised Check them out https://t.co/3b1jmBGBj7 — ICC (@ICC) February 2, 2023

भारत के मैच

12 फरवरी भारत vs पाकिस्तान

15 फरवरी भारत vs वेस्टइंडीज

18 फरवरी भारत vs इंग्लैंड

20 फरवरी भारत vs आयरलैंड

एमपी की पूजा पर सभी की निगाहें

इस वर्ल्ड कप में भारत के लिये सबसे बड़ी सकारात्मक चीज पूजा वस्त्राकर की वापसी हैं, जो चोट के कारण बाहर चल रही थीं. एमपी के शहडोल की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज पूजा वस्त्रकार वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है. उनके होने से टीम की गेंदबाजी को काफी मजबूती मिलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा

देविका वैद्य, राधा यादव,रेणुका ठाकुर, अंजलि सरवानी, पूजा वस्त्राकर, राजेश्वरी गायकवाड़, औशिखा पांडे.

रिज़र्व खिलाड़ी – मेघना, स्नेह राणा और मेघना सिंह