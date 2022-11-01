Zee Auto Awards 2022 के लिए हुआ गाड़ियों का नॉमिनेशन, यहां जानिये कैटेगिरी और डिटेल
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Zee Auto Awards 2022 के लिए हुआ गाड़ियों का नॉमिनेशन, यहां जानिये कैटेगिरी और डिटेल

जल्द ही Zee Auto Awards 2022 का आयोजन होने जा रहा है. इसमें देश में लॉन्च हुई सर्वश्रेष्ठ गाड़ियों (टू एवं फोर व्हीलर्स) को सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए नॉमिनेश प्रक्रिया पूरी हो गई है.

Last Updated: Nov 01, 2022, 01:41 PM IST

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Zee Auto Awards 2022 के लिए हुआ गाड़ियों का नॉमिनेशन, यहां जानिये कैटेगिरी और डिटेल

Zee Auto Awards 2022: 2021 की सफलता को फिर से दोहराने के लिए एक फिर से जी ऑटो अवार्ड्स लौटकर आ गया है. Zee Auto Awards 2022 में देश में लॉन्च हुई सर्वश्रेष्ठ गाड़ियों (टू एवं फोर व्हीलर्स) को सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए गाड़ियों को अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है.

आइए आपको भी बताते हैं कि किस कैटेगिरी में किस व्हीकल को नॉमिनेशन मिला है

Facelift of the Year
- Maruti Suzuki Baleno
- Citroen C5 Aircross
- MG ZS EV
- Maruti Suzuki Brezza
- Hyundai Venue

 New product of the Year
- Citroen C3
- Mahindra Scorpio-N
- Jeep Meridian
- Tata Punch
- Maruti Suzuki Grand Vitara

Hatchback of the Year
- Maruti Suzuki Baleno
- Maruti Suzuki Alto K10
- Maruti Suzuki Celerio
- Tata Tiago EV
- Toyota Glanza

MPV of the Year
- Kia Carens
- Maruti Suzuki Ertiga
- Maruti Suzuki XL6
- Kia Carnival
- BYD e6

Design of the Year – 4W
- Mercedes-Benz EQS
- Citroen C5 Aircross
- Hyundai Tucson
- Porsche Taycan
- Kia EV6

Electric Car of the Year 
- Tata Nexon EV MAX
- MG ZS EV
- Tata Tiago.ev
- Kia EV6
- BYD e6

Sedan of the Year
- Skoda Slavia
- Volkswagen Virtus
- Honda City Hybrid
- Skoda Octavia
- Toyota Camry Hybrid

Luxury Electric Car of the Year
- Porsche Taycan
- BMW i4
- Mini Electric
- Mercedes-Benz EQS
- Volvo XC40 Recharge

SUV of the Year
- Hyundai Venue
- Mahindra Scorpio-N
- Maruti Suzuki Grand Vitara
- Jeep Meridian
- Toyota Urban Cruiser Hyryder

Brand of the Year – 4 Wheeler
- Mercedes-Benz
- Mahindra
- Maruti Suzuki
- Hyundai
- BMW

Luxury Car of the Year
- Audi A8L
- Land Rover Range Rover
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi Q7
- Mercedes-Maybach S-Class

Brand of the Year – 2 Wheeler
- Royal Enfield
- TVS
- Bajaj
- Ola Electric 
- Suzuki

Electric Scooter of the Year
- Ather 450X
- Okinawa OKHI90
- Bouncy Infinity E1
- Ola S1
- TVS iQube

Motorcycle of the Year
- Royal Enfield Hunter 350
- KTM RC390
- TVS Ronin
- Honda CB300F
- Bajaj Pulsar N250

Premium Motorcycle of the year
- Suzuki Katana
- Triumph Tiger Sport 660
- Ducati Multistrada V2
- Kawasaki Versys 650
- Honda Africa Twin

Design of the Year – 2W
- Suzuki Katana
- KTM RC390
- Triumph Trident 660
- BMW C 400 GT
- Ola S1

नॉमिनेशन की प्रक्रिया
एक साल से हमने ऑटोमोबाइल की सभी चीजों वाहन, डिजाइन, पहुंच, व्यावहारिकता, प्रदर्शन और उनकी कीमत की जांच की है. इसके साथ ही दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑटोमोटिव मार्केट को समझने के लिए जूरी की मदद ली गई है. इसके अलावा हमने अपने दर्शकों के वोटों का ध्यान रखा है. जूरी और दर्शकों की राय को मिलाकर ही अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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