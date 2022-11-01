Zee Auto Awards 2022 के लिए हुआ गाड़ियों का नॉमिनेशन, यहां जानिये कैटेगिरी और डिटेल
जल्द ही Zee Auto Awards 2022 का आयोजन होने जा रहा है. इसमें देश में लॉन्च हुई सर्वश्रेष्ठ गाड़ियों (टू एवं फोर व्हीलर्स) को सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए नॉमिनेश प्रक्रिया पूरी हो गई है.
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Zee Auto Awards 2022: 2021 की सफलता को फिर से दोहराने के लिए एक फिर से जी ऑटो अवार्ड्स लौटकर आ गया है. Zee Auto Awards 2022 में देश में लॉन्च हुई सर्वश्रेष्ठ गाड़ियों (टू एवं फोर व्हीलर्स) को सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए गाड़ियों को अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है.
आइए आपको भी बताते हैं कि किस कैटेगिरी में किस व्हीकल को नॉमिनेशन मिला है
Facelift of the Year
- Maruti Suzuki Baleno
- Citroen C5 Aircross
- MG ZS EV
- Maruti Suzuki Brezza
- Hyundai Venue
New product of the Year
- Citroen C3
- Mahindra Scorpio-N
- Jeep Meridian
- Tata Punch
- Maruti Suzuki Grand Vitara
Hatchback of the Year
- Maruti Suzuki Baleno
- Maruti Suzuki Alto K10
- Maruti Suzuki Celerio
- Tata Tiago EV
- Toyota Glanza
MPV of the Year
- Kia Carens
- Maruti Suzuki Ertiga
- Maruti Suzuki XL6
- Kia Carnival
- BYD e6
Design of the Year – 4W
- Mercedes-Benz EQS
- Citroen C5 Aircross
- Hyundai Tucson
- Porsche Taycan
- Kia EV6
Electric Car of the Year
- Tata Nexon EV MAX
- MG ZS EV
- Tata Tiago.ev
- Kia EV6
- BYD e6
Sedan of the Year
- Skoda Slavia
- Volkswagen Virtus
- Honda City Hybrid
- Skoda Octavia
- Toyota Camry Hybrid
Luxury Electric Car of the Year
- Porsche Taycan
- BMW i4
- Mini Electric
- Mercedes-Benz EQS
- Volvo XC40 Recharge
SUV of the Year
- Hyundai Venue
- Mahindra Scorpio-N
- Maruti Suzuki Grand Vitara
- Jeep Meridian
- Toyota Urban Cruiser Hyryder
Brand of the Year – 4 Wheeler
- Mercedes-Benz
- Mahindra
- Maruti Suzuki
- Hyundai
- BMW
Luxury Car of the Year
- Audi A8L
- Land Rover Range Rover
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi Q7
- Mercedes-Maybach S-Class
Brand of the Year – 2 Wheeler
- Royal Enfield
- TVS
- Bajaj
- Ola Electric
- Suzuki
Electric Scooter of the Year
- Ather 450X
- Okinawa OKHI90
- Bouncy Infinity E1
- Ola S1
- TVS iQube
Motorcycle of the Year
- Royal Enfield Hunter 350
- KTM RC390
- TVS Ronin
- Honda CB300F
- Bajaj Pulsar N250
Premium Motorcycle of the year
- Suzuki Katana
- Triumph Tiger Sport 660
- Ducati Multistrada V2
- Kawasaki Versys 650
- Honda Africa Twin
Design of the Year – 2W
- Suzuki Katana
- KTM RC390
- Triumph Trident 660
- BMW C 400 GT
- Ola S1
नॉमिनेशन की प्रक्रिया
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