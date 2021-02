Aadhaar Card: आधार कार्ड से जुड़ी जरूरी खबर, UIDAI ने दी बड़ी सुविधा, यहां जानें

नई दिल्ली: अगर आप भी आधार कार्ड से जुड़े mAadhaar ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने mAadhaar ऐप में नया बदलाव किया है. नए बदलाव के तहत अब mAadhaar पर 5 लोगों के आधार कार्ड प्रोफाइल ऐड किए जा सकते हैं. UIDAI ने ट्वीट के जरिए इस नए बदलाव की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है.

इससे पहले एक mAadhaar ऐप पर अधिकतम तीन लोगों की प्रोफाइल ऐड की जा सकती थी. ऐप में यूजर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस के साथ फोटोग्राफ और आधार नंबर लिंक रहता है.मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए साल 2017 में mAadhaar ऐप लॉन्च किया था. इस ऐप के जरिए यूजर्स अपना आधार कार्ड प्रोफाइल भी अपडेट कर सकेंगे. इस ऐप के बाद अब यूजर्स को आधार कार्ड की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी.

You can add up to 5 Aadhaar profiles in your #mAadhaar app. OTP for authentication is sent to the registered mobile number of the Aadhaar holder. Download and install the #NewmAadhaarApp from: https://t.co/62MEOf8J3P (Android) https://t.co/GkwPFzM9eq (iOS) pic.twitter.com/gapv443q72

— Aadhaar (@UIDAI) February 12, 2021