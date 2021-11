इंदौर: कांग्रेस के एक विधायक ने अपने विधान सभा क्षेत्र के हर शख्स को राम लला के दर्शन कराने का ऐलान किया है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर-1 विधान सभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला (Sanjay Shukla) ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र के हर वार्ड से महिलाओं और पुरुषों का दल अयोध्या यात्रा पर भेजा जाएगा. हर महीने इस विधान सभा क्षेत्र में अयोध्या दर्शन अभियान चलाया जाएगा.

कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला (Sanjay Shukla) ने कहा, 'मैं प्रत्येक वार्ड के नागरिकों को मासिक आधार पर अयोध्या ले जाऊंगा. यहां से 600 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 18 दिसंबर को ट्रेन से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना होने की उम्मीद है.'

Madhya Pradesh | Congress MLA from the Indore-1 constituency, Sanjay Shukla said, "I will take the citizens of each ward to Ayodhya on a monthly basis. The first batch of 600 pilgrims from here is expected to depart by train for Ayodhya, Lord Ram's birthplace, on Dec 18."(21.11) pic.twitter.com/IFQsqA2lNZ

— ANI (@ANI) November 21, 2021