Coronavirus: पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के कितने केस, जानिए कितने लोगों की हुई मौत

मुंबई: देश में कोरोना की रफ्तार में उतार-चढ़ाव जारी है. महाराष्ट्र राज्य में आज कोरोना के 43697 नए मामले दर्ज किए गए हैं. पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए नए मामलों के साथ ही 49 लोगों की मौत हुई है. वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए 214 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2, 64,708 पहुंच गई है. प्रत्येक दिन यह आंकड़ा बढ़ रहा है. लगातार बढ़ रहे मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं. बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पहले ही राज्य कोरोना प्रतिबंध लगाए हुए हैं. इसके अलावा सभी लोगों को एहतियात बरतने को कहा है.

बंगाल की बात करें तो यहा पर पिछले 24 घंटों में 11,447 नए मामलों के साथ 38 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही 15,418 मरीज ठीक हुए हैं. यानी नए मामलों की अपेक्षा ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है. इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,51,702 तक पहुंच गई है.

West Bengal reports 11,447 new #COVID19 cases, 15,418 recoveries and 38 deaths in the last 24 hours.

Active cases 1,51,702 pic.twitter.com/0CtKdo4g2G

