नई दिल्‍ली: पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी के बेटे, जाने-माने वकील और हाल में राज्‍य सभा के लिए मनोनीत हुए महेश जेठमलानी (Mahesh jethmalani) ने हाल में ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन में सेंट्रल विस्टा को 'हिंदू तालिबान सोच' बताने वाले आर्किटेक्ट अनीश कपूर को करारा जवाब दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल विस्‍टा पर अनीश कपूर के लेख पर जेठमलानी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी पोल खोलने वाले लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं.

महेश जेठमलानी (Mahesh jethmalani) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी और सेंट्रल विस्‍टा के खिलाफ अपने लेख में जहर उगलने वाले अनीश कपूर से जुड़े कुछ तथ्‍य अपने आप उनके बारे में सब कुछ बयान करते हैं. पहला, अनीश ने ब्रिटेन की नागरिकता पाने के लिए भारतीय नागरिकता छोड़ दी. दूसरा, 2012 में कांग्रेस सरकार ने उन्‍हें पद्म भूषण से सम्‍मानित किया.'

Some facts about artist Anish Kapoor who recently awrote a vicious piece against PM Modi and Central Vista in London’s Guardian speak for themselves 1. Kapoor renounced Indian citizenship for a UK one 2. In 2012 the Congress govt awarded him a Padma Bhushan( See next tweets)

— Mahesh Jethmalani (@JethmalaniM) June 7, 2021