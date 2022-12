UP By Election Result: मैनपुरी में भारी जीत की ओर डिंपल यादव, रामपुर और खतौली में भी BJP पीछे

UP By Poll Election Results: उत्तर प्रदेश (UP) की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना के ताजा रुझानों में समाजवादी पार्टी (SP) की उम्मीदवार डिंपल यादव (Dimpal Yadav) ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रघुराज सिंह शाक्य (Raghuraj Singh Shakya) पर करीब सवा लाख से अधिक वोटों की अपराजेय सी बढ़त बना ली है. ऐसे में अब मैनपुरी लोकसभा सीट जिसे समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट और सपा का गढ़ माना जाता था उस पर समाजवादी पार्टी (SP) का कब्जा बरकरार रहने की उम्मीद बढ़ गई है.

वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भी सपा के उम्मीदवार आगे हैं जबकि खतौली में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के प्रत्याशी भी बढ़त बनाए हुए हैं.

मतगणना जारी

मैनपुरी लोकसभा सीट और दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना जारी है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक डिंपल यादव शाक्य से सवा लाख से अधिक मतों से आगे हैं. फिलहाल, वह बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही हैं. वहीं खतौली सीट पर रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने मतगणना के ताजा आंकड़ों में भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी पर 7,695 मतों से बढ़त बना ली है.

रामपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझान में सपा के आसिम राजा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के आकाश सक्सेना से 4,737 मतों से आगे हैं. मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त हुई है जबकि रामपुर सदर और खतौली विधानसभा सीट क्रमशः सपा विधायक आजम खां और भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अलग-अलग मामलों में सजा सुनाए जाने के कारण खाली हुई हैं. इनमें से मैनपुरी लोकसभा और रामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र सपा के गढ़ माने जाते हैं.

इन सीटों के उपचुनाव के तहत इसी महीने पांच दिसंबर को मतदान हुआ था.

