Mamata Banerjee NITI Aayog meeting: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक से यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया कि जब उन्होंने राज्य के लिए धन आवंटन के बारे में बोलना शुरू किया तो उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया, "जब मैंने बजट में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव के बारे में बात करना शुरू किया और राज्य के लिए धन की मांग की, तो उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया और मुझे बोलने से रोक दिया."

ममता बनर्जी ने कहा मीडिया से बातचीत में कहा कि आपको (केंद्र सरकार को) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई. मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की. मैं विपक्ष की एकमात्र व्यक्ति थी जो भाग ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई. यह अपमानजनक है."

ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया. मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं. मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए, इसके बजाय आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार को और अधिक गुंजाइश दे रहे हैं. विपक्ष की ओर से केवल मैं ही हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं...यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है..."

