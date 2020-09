कृषि विधेयक: विपक्षी सांसदों के निलंबन पर ममता का ऐतराज, कहा सरकार के सामने नहीं झुकेंगे

नई दिल्ली: संसद में कृषि विधेयकों (Agriculture Bill) पर चर्चा के दौरान उपसभापति से दुर्व्यवहार करने के आरोप में 8 सांसदों के निलंबन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने तीखा विरोध जताया है. ममता ने ट्वीट कर कहा कि किसानों के मुद्दे उठाने पर सांसदों का निलंबन करना लोकतंत्र की हत्या है.

ममता ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से सरकार सोच रही है है कि वह अपनी दबंगई से विपक्ष को दबा लेगी. लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाएगी. वे इस फासिस्ट सरकार के सामने नहीं झुकेंगे और जनता के हक के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे.

Suspension of the 8 MPs who fought to protect farmers interests is unfortunate & reflective of this autocratic Govt’s mindset that doesn’t respect democratic norms & principles. We won't bow down & we'll fight this fascist Govt in Parliament & on the streets.#BJPKilledDemocracy

