घरवाली और 'बाहरवाली' के चक्‍कर में फंस गया शख्‍स, लिया ये भयानक फैसला

Man Married With His Sister In Law: पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में ये मामला पारिवारिक कलह में आत्महत्या का लग रहा है. हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है. शख्स ने पत्नी के होते हुए अपनी साली से शादी की थी.