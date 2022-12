जयपुर में श्रद्धा जैसा मर्डर, ताई की हत्या कर शव के किए 10 टुकड़े; जंगल में लगाया ठिकाने

Man killed his aunt using hammer and cut her body: राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल्ली की श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां ताई द्वारा रोके जाने से नाराज भतीजे ने पहले उनकी हत्या की और फिर बॉडी के 10 टुकड़े कर जंगल में ठिकाने लगा दिया. ये सनसनीखेज हत्याकांड जयपुर के विधाधर नगर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी भतीजे का नाम अनुज शर्मा उर्फ अचिंत्य गोविंद दास है.

जानकारी के मुताबिक अनुज दिल्ली जाना चाहता था लेकिन ताई उसके इस फैसले से नाराज थीं. उन्होंने उसे दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी, इसी वजह से वो आग बबूला हो गया और सनक में आकर हथौड़े से ताई की हत्या कर दी. मृतक महिला कैंसर से पीड़ित थी. वहीं, आरोपी की मां की मौत कोविड काल में कोरोना की वजह से हो गई थी.

क्या थी गुस्से की वजह?

दरअसल, आरोपी अनुज उर्फ गोविंद दास लंबे समय से इस्कॉन से जुड़ा हुआ था. उसने इस्कॉन से दीक्षा भी ले रखी थी. वो हत्या करने से पहले कीर्तन के लिए दिल्ली जाना चाहता था. लेकिन कीर्तन के लिए दिल्ली जाने की बात पर ताई नाराज हो गईं और उन्होंने उसे जाने से रोक दिया. इसके बाद उसने ताई को मौत के घाट उतार दिया.

हथौड़े से हत्या करने के बाद शव को छुपाने के लिए अनुज ने मार्बल काटने वाले कटर से ताई की शरीर के 8 से 10 टुकड़े किए और बॉडी के टुकड़ों को ट्रॉली बैग में डालकर, उन्हें दिल्ली रोड स्थित जंगलों में फेंक आया. इसके बाद वो खुद पुलिस स्टेशन गया और ताई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

खुद पहुंचा पुलिस के पास और कहा- ताई गुम हो गई हैं

पुलिस ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी अनुज शर्मा ने 11 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि उसकी ताई गायब हैं. पुलिस को उसके बयानों में कई तरह के विरोधाभास नजर आए. पुलिस जांच के दौरान पाया कि अनुज ही अपनी ताई का हत्यारा है. उसने पहले हथौड़े से हमला कर हत्या की और फिर शरीर को चाकू व मार्बल कटर से टुकड़ों में बांट डाला.

डीसीपी नॉर्थ पेरिस देशमुख ने बताया कि शरीर के टुकड़े करने के बाद उन्हें दिल्ली के सुनसान इलाकों में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

