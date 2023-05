गुटखा खाए शख्स ने ट्रेन में की गंदगी, वीडियो बना तो बेशर्मी से मुस्कुराने लगा, लगी क्लास

वहां मौजूद दूसरे शख्स ने जब आपत्ति जताई तो उसने बेशर्मी दिखानी शुरू कर दी. आरोपी से जब रैपर उठाने को कहा गया तो उसने इंकार कर दिया. वीडियो में उसे कैमरे पर मुस्कुराते हुए भी देखा जा सकता है जब उसका सामना कैमरा पकड़े हुए व्यक्ति से होता है.

आरोपी की जिद के कारण सह-यात्री ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जीआरपी को फोन किया. हालांकि, अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही वह भाग निकला. जब से वीडियो अपलोड किया गया है, इसे 98 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है.

Watch This Attitude..

This man posed with a Smile & V Sign for the video after throwing the gutkha packet inside an Mumbai AC local & refused to pick up. When GRP was called in, he ran away. pic.twitter.com/uYtZStx1T6

(@mumbaimatterz) May 3, 2023