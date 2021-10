महबूबा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कश्मीरी छात्रों की रिहाई के बहाने साधा निशाना

श्रीनगर: आगरा (Agra) में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों (Kashmiri Students) को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है. महबूबा ने चिट्ठी में उम्मीद जताई है कि गिरफ्तार छात्रों की जल्द रिहाई कर दी जाएगी.

जानकारी के मुताबिक महबूबा (Mehbooba Mufti) ने चिट्ठी में लिखा है कि देशभक्ति की भावना को प्यार से बढ़ा सकते हैं. उसे डंडे और बंदूक के जोर पर नहीं बढ़ाया जा सकता. महबूबा ने आगे लिखा है कि छात्रों पर ऐसी कार्रवाई से अविश्वास का माहौल और बढ़ेगा.

PDP President Mehbooba Mufti writes to PM Modi regarding the arrests of three Kashmiri students in Agra for allegedly celebrating Pakistan's win over India in a T20 World Cup cricket match. "I request you to intervene so that future of these youngsters is not destroyed," she says pic.twitter.com/OF2Dvgz7In