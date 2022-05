Delhi: दिल्ली में पनप रहे मच्छर, सरकार जुर्माना बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की समीक्षा करे: HC

HC says to Delhi govt about Mosquito Spread: HC ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह लोगों को अपने परिसर में मच्छर पनपने देने के खिलाफ चेतावनी के तौर पर मौके पर ही जुर्माना लगाने और गलती करने वाली संस्थाओं पर जुर्माने की राशि 5 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने को लेकर समीक्षा करे.