Mythological Knowledge: अब 'A' से 'अर्जुन' होगा 'एप्पल' नहीं, यहां हुआ बड़ा बदलाव

Mythology For Students: कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति को दुनियादारी के ज्ञान के अलावा अपने इतिहास और सभ्यता का ज्ञान जरूर होना चाहिए. इस बीच, उत्तर प्रदेश (UP) में लखनऊ (Lucknow) के अमीनाबाद इंटर कॉलेज (Aminabad Inter College) प्रशासन ने बच्चों को पौराणिक और ऐतिहासिक ज्ञान देने के लिए बड़ा बदलाव किया है. अमीनाबाद इंटर कॉलेज में बच्चे अब 'A' से 'एप्पल' नहीं बल्कि 'अर्जुन' पढ़ेंगे. यहां अब 'B' से 'बनाना' नहीं बल्कि 'बलराम' पढ़ाया जाएगा. वहीं, 'C' से 'कैट' नहीं, बच्चों को सी से चाणक्य का नाम बताया जाएगा. ये सारे नाम भारत के इतिहास और पुराण से जुड़े हुए हैं.

भारतीय संस्कृति का ज्ञान देने के लिए बड़ी पहल

लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज में स्टूडेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला से ऐतिहासिक और पौराणिक ज्ञान दिया जाएगा. अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानचार्य साहेब लाल मिश्रा ने कहा कि स्टूडेंट्स को भारतीय संस्कृति के बारे में कम जानकारी है, इसलिए हमने उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है.

Uttar Pradesh | Historical and mythological knowledge from English alphabets will be imparted to students at Aminabad Inter College, Lucknow.

Students have less knowledge about Indian culture, so we have done this to enhance their knowledge: Saheb Lal Mishra, Principal (31.10) pic.twitter.com/B6omouW4gB

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 31, 2022