Gyanvapi Controversy: काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का बड़ा दावा, 'हिंदू पुराणों में है ज्ञानवापी मंदिर का उल्लेख'

Gyanvapi Controversy: ज्ञानवापी मामले में सर्वे का काम पूरा हो चुका है. आज सर्वे की फाइनल रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश होनी थी. लेकिन रिपोर्ट पूरी नहीं बन पाने की वजह से ये आज कोर्ट में पेश नहीं की गई. ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां शिवलिंग मिला है. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट परिषद के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा है कि हमारे पुराणों में ज्ञानवापी मंदिर और वहां स्थित एक 'ज्योतिर्लिंग' के बारे में विस्तार से उल्लेख है.

नागेंद्र पांडे ने पुराणों का हवाला देते ज्ञानवापी को मंदिर बताया है. उन्होंने कहा, 'पुराणों में स्पष्ट रूप से ज्ञानवापी मंदिर और वहां स्थित एक 'ज्योतिर्लिंग' के बारे में विस्तार से उल्लेख है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद हमारे शास्त्रों में वर्णित मंदिर परिसर का एक हिस्सा था.

The Puranas clearly mention in detail about Gyanvapi Temple & a 'jyotirling' placed there. There is no doubt that the present day Gyanvapi mosque was a part of the temple complex mentioned in our scriptures: Nagendra Pandey, President, Shri Kashi Vishwanath Temple Trust Council pic.twitter.com/vssNLpeOV1

