कानपुर: IIT के छात्रों से बोले पीएम मोदी, 'जीवन में कंफर्ट नहीं, चैलेंज चुनना'

कानपुर: पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आज कानपुर में हैं. वे मंगलवार सुबह कानपुर आईआईटी (IIT Kanpur) के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. वे दोपहर में कानपुर में करीब 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्धाटन करेंगे.

'जीवन में कंफर्ट नहीं, चैलेंज चुनें- PM मोदी'

प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'आज से शुरू हुई यात्रा में आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे. लेकिन मेरी सलाह यही होगी कि आप comfort मत चुनना, जरूर चुनना. क्योंकि, आप चाहें या न चाहें, जीवन में चुनौतियां आनी ही हैं. जो लोग उनसे भागते हैं, वो उनका शिकार बन जाते हैं.'

उन्होंने कहा, 'कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां Global बनें, भारत के Product Global बनें. जो IITs को जानता है, यहां के टैलेंट को जानता है, यहां के प्रोफेसर्स की मेहनत को जानता है, वो ये विश्वास करता है ये IIT के नौजवान जरूर करेंगे.'

'दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब'

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक unicorns हैं, 50,000 से अधिक स्टार्ट-अप हैं. इनमें से 10,000 तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है. कितने स्टार्टअप्स तो हमारी IITs के युवाओं ने ही शुरू किए हैं.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही होगी लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बनें. आत्मनिर्भर भारत, पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे. स्वामी विवेकानंद ने कहा था- Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी Destiny तक कैसे पहुंचेगा?'

'देश बहुत समय गंवा चुका है'

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था. तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है, देश बहुत समय गंवा चुका है. बीच में 2 पीढ़ियां चली गईं इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जो सोच और attitude आज आपका है, वही attitude देश का भी है. पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है. पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं.'

'बिना तकनीक के अब जीवन अधूरा'

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'ये दौर, ये 21वीं सदी, पूरी तरह Technology Driven है. इस दशक में भी Technology अलग-अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है. बिना Technology के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा. ये जीवन और Technology की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे.'

पीएम मोदी ने कहा, '1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे, 1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि, उनके जीवन का Golden Phase थी. आज आप भी एक तरह से उस जैसे ही Golden Era में कदम रख रहे हैं. जैसे ये राष्ट्र के जीवन का अमृतकाल है, वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृतकाल है.'

'कानपुर जिला विविधता का प्रतीक'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'कानपुर भारत के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से है, जो इतना diverse है. सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक. जब हम इस शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों के गौरव की, उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं.'

'पूरी दुनिया पर छा जाएं IIT के छात्र'

पीएम मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'आपने जब IIT कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में, आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे. यहां आने से पहले एक Fear of Unknown होगा, एक Query of Unknown होगी. अब Fear of Unknown नहीं है, अब पूरी दुनिया को Explore करने का हौसला है. अब Query of Unknown नहीं है, अब Quest for the best है, पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है.'

