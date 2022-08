IPS Viral Tweet: Black Hole से निकल रही आवाज को IPS ने बताया 'ओम', ट्विटर पर लोगों ने लगा दी 'क्लास'

IPS claims OM Sound: नासा (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस) ने एक हाल ही में ऑडियो क्लिप जारी करते हुए दावा किया कि यह आवाज ब्लैक होल से निकल रही है. ब्लैक होल की आवाज कैप्चर करना अपने आप में एक वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं है. ये कहा गया कि यह एक गलत धारणा है कि अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं है. जब आप इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी भूतिया फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो. लेकिन हमारे देश के एक आईपीएस अधिकारी कुछ और ही दावा कर रहे हैं.

दरअसल तमिलनाडु के एडीजीपी संदीप मित्तल ने ट्वीट करते हुए कहा कि ब्लैक होल की आवाज का ऑडियो वास्तव में 'ओम' ध्वनि है, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शब्दों में से एक है. संदीप मित्तल का ये ट्वीट चर्चा में आ गया है, जिसपर यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि सर, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं. वहीं कुछ ने लिखा कि अधिकारी की बात का खंडन किया.

नासा के ट्वीट को शेयर करते हुए संदीप मित्तल ने लिखा- इस ध्वनि को हमारे ऋषियों ने ओम का नाम दिया है. ब्रह्माण्ड का आदि और अंत सब ओम है. इसके नाद में प्रलय को आमंत्रित करने की क्षमता है एवं ब्रह्माण्ड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह, आदि से अधिक प्रभावशाली है. हम कहें तो अंधविश्वास, @NASA कहे तो विज्ञान. अधिकारी के ट्वीट को 11 हजार से ज्यादा लाइक्स और 4 हजार से ज्यादा रीट्वीट्स मिल चुके हैं.

No Sir,the sound is differenthttps://t.co/f8g5H6eVUa

