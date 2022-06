New Agneepath Recruitment Scheme in Indian Military: सेना में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती, स्पेशलिस्टों को भी खास मौका; ये है सरकार का नया प्लान

New Agneepath Recruitment Scheme in Indian Military: देश की तीनों सेनाओं (Indian Military) में जवानों की भर्ती के लिए नए सिस्टम पर आज मुहर लग सकती है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज इस मुद्दे पर कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार की इस 'नई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम' (New Agneepath Recruitment Scheme) को मंजूरी मिल सकती है.

आज होगी अधिकारियों की अहम बैठक

सूत्रों के मुताबिक आज सरकार के शीर्ष प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें नई रिक्रूटमेंट स्कीम पर चर्चा होगी. नई स्कीम के तहत 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जवानों को केवल 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा. इस दौरान जवानों को 'अग्निवीर' (Agniveer) कहा जाएगा.यह अवधि पूरी होने पर करीब 75 प्रतिशत जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा. इसके बदले में उन्हें 10-12 लाख रुपये की आकर्षक धनराशि दी जाएगी. जबकि 25 प्रतिशत जवानों को लंबी अवधि के लिए आगे सेवा विस्तार दिया जाएगा.

केवल 4 साल के लिए होगी सेना में भर्ती

4 साल की सेवा के बाद सेना से रिटायर होने वाले उन जवानों को दोबारा रोजगार दिलवाने के लिए मिलिट्री की ओर से विशेष पहल की जाएगी. सरकार की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कई कॉरपोरेट कंपनियों ने 4 साल की मिलिट्री सेवा पूरी करने वाले सैनिकों को अपने यहां रोजगार देने की इच्छा जताई है. कंपनियों का कहना है कि उन्हें सेना से ट्रेंड पूर्ण अनुशासित मैनपावर मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता भी बेहतर हो पाएगी.

स्पेशलिस्टों की भर्ती के लिए मिलेंगे ऑप्शन

इसके साथ ही देश की तीनों सेनाएं अब स्पेशल टास्क के लिए अलग-अलग स्पेशलिस्ट भी भर्ती कर सकेंगी. इसके लिए तीनों सेनाओं को विशेष अधिकार दिए जाएंगे. सेना का कहना है कि नई भर्ती प्रक्रिया से सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा और बचने वाली धनराशि को वह नए हथियार खरीदने और तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाने पर खर्च कर सकेगी.

अगले 4 महीने में शुरू हो सकती है रिक्रूटमेंट

सरकार के सैन्य विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी आज पीएम मोदी के सामने इस संबंध में डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे. अगर इस बैठक में रिक्रूटमेंट के नए प्लान को मंजूरी मिल जाती है तो अगले 3 से 4 महीने में अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

